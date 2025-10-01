俳優・菅田将暉が主演のフジテレビ系ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜・後１０時）初回が１日に放送された。同作は俳優の神木隆之介、女優の二階堂ふみ、浜辺美波ら豪華キャストが話題に。１９８４年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷幸喜氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。三谷氏が２５年ぶりにゴールデン・プライム帯民放連ドラの脚本を手がけている。（以下、ネタバ