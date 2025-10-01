日本旅行は、大阪・関西万博の「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION（ガンダム ネクスト フューチャー パビリオン）」入場確約付きプランの再販を開始した。JRセットプランのみの設定で、ウェブサイトでのみ販売する。設定期間は10月13日まで。入場時間帯は午後2時から4時までで、大阪・関西万博の入場チケットは別途必要となる。大阪ええとこクーポン付き。旅行代金は、首都圏発着が28,800円から、名古屋発着が14,400円から、北陸発着が