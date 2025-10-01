巨人の今季シーズン最終戦となった中日戦（１日、東京ドーム）終了後に、前日９月３０日の同戦で史上４人目となる日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手（３６）の記念セレモニーが行われ、なんと明石家さんまが電撃登場。球場全体がどよめいた。試合終了後には田中将の日米通算２００勝の記念セレモニーが行われ、バックスクリーンには特別映像が映し出された。その後、さんまがサプライズゲストとして登場。日米通算