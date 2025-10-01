【ニューヨーク共同】1日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比107.92ドル安の4万6289.97ドルを付けた。米政府閉鎖による混乱への懸念から売り注文が先行した。米雇用情勢の悪化を警戒した売りも出た。