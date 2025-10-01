ＤｅＮＡは１日、９月３０日・ヤクルト戦の走塁中に左足を負傷して緊急交代したダヤン・ビシエド内野手について、「左半腱様筋肉離れ」と明らかにした。この日、出場選手登録を抹消された。ビシエドは前夜の試合で初回に投手前への内野安打を放ったが、一塁への走塁の際に片足でジャンプするなど左足を痛め緊急交代していた。１１日から始まるＣＳファーストＳへの出場は絶望的となった。