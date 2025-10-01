「ボクシング・８回戦」（１日、後楽園ホール）元ＩＢＦ世界スーパーバンタム級王者の小国以載（３７）＝角海老宝石＝が５月以来の再起戦に臨み、ＷＢＣ世界同級１４位タッタナー・ルワンポン（２８）＝タイ＝に３−０で判定勝ちした。序盤は相手の強打に押され、２回には左フックの相打ちで珍しいダブルノックダウンの場面もあったが、中盤以降はボディーを効かせて粘り勝った。人気者が見せた激戦に会場は大きく盛り上がった