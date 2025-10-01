顔まで…全身に彫られたタトゥー顔を含む全身にタトゥーが入った彫師の女性が、その職業を選択した心情を告白し反響が寄せられている。アーティスト・彫師として活動するSAKURAさんがインスタグラムを更新。「大学3年の時彫り師になると決めてから 母を沢山泣かせ、父を悩ませ、教授には大反対され、当時お付き合いしていた方には振られました」と過去についてつづり、パーカー1枚のスタイルで食事をする全身ショットを公開。