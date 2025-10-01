元西武の松坂大輔氏（45＝スポニチ本紙評論家）が1日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」にVTR出演。ドジャース・大谷がレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦で放った先頭打者アーチを解説した。大谷は初回、レッズ先発・グリーンの100・4マイル（約161・5キロ）の内角直球を打ち砕き、先制アーチを右翼スタンドに運んだ。「あれだけのスピードボールを打ち返す大谷選手のパワーと技術の高さ」