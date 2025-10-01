平日の笠間交差点。トラックやバスも多く通行する交通の要衝となっている＝１日、笠間交差点付近横浜市と鎌倉市を結ぶ県内交通の要衝で、三つの十字路が複雑に絡み合う構造から「魔の交差点」と呼ばれる「笠間交差点」（横浜市栄区）が１日、大幅に改良された。変則的な６差路を十字路と丁字路に切り離して形状を簡略化。ドライバーの視認性向上を図るとともに道路の拡幅などを進め、交通事故の減少と渋滞の緩和につなげる狙いだ