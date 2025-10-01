中国国家開発銀行。（北京＝新華社配信）【新華社北京10月1日】中国政府系金融機関の国家開発銀行はこのほど、2021年から今年8月末までにインフラ向けの中長期貸出が6兆元（1元＝約21円）を超え、インフラ投資ファンド4256億元を投じたと発表した。20年末と比べ、投融資残高に占めるインフラ向けの比率は9ポイント拡大。現在および長期的に効果を発揮し、経済・社会発展の基盤強化につながる重点プロジェクト建設を力強く支えて