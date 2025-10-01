俳優の間宮祥太朗(32)が1日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜SP」（後9・00）にゲスト出演。自身の行動で“イラッと”した瞬間を告白した。この日は「ストレス発散！秋の愚痴祭り」というテーマでトークを展開。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「間宮くんは自分にイラッとすることとかある？」と尋ねた。普段あまり“イライラ”しない間宮だが、日常生活で“イラッと”した自身の行動について語り始めた。