10月8日(水)「上田と女が吠える夜」新水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』とコラボSP！人付き合いから逃げたい女たち！ ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』Ｗ主演・桜田ひより＆佐野勇斗が参戦！とにかく人付き合いから逃げたい女たちの処世術！▼つまらない飲み会は途中で帰るヤツ▼帰り道にクラスメイトと鉢合わせたくないヤツ▼学歴や会社で人を値踏みするヤツから逃げたい▼仲良くなりたくない人とは一生