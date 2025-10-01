フィリピン中部セブ島沖で９月３０日午後１０時（日本時間午後１１時）頃、マグニチュード（Ｍ）６・９の地震があった。比当局などは１日、同島北部ボゴを中心に少なくとも６９人が死亡し、２９３人が負傷したと発表した。現地では救助活動が続いており、死者はさらに増える恐れがある。発表などによると、ボゴでは家屋倒壊などで少なくとも３０人が死亡。同島北部サンレミジオでは１０歳の子供を含む２２人が死亡した。現地で