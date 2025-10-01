中日の井上一樹監督（５４）が来季もチームの指揮を執ることが１日、分かった。中日の朝田憲祐球団本部長が明らかにした。立浪前監督の後を受けて今季から指揮を執った井上監督だが、前半戦は故障者が続出。得点力不足に悩まされ借金生活が続いた。２０１２年以来１３年ぶりのクライマックスシリーズ進出を目指したが正念場の９月に９勝１４敗と負け越し、Ｂクラスが確定した。１日の巨人戦（東京ドーム）に２―５で敗れて今