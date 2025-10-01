女優の芳根京子（28）が1日、都内で主演映画「君の顔では泣けない」（監督坂下雄一郎、来月14日公開）のジャパンプレミアに出席した。同級生と中身が入れ替わって15年間過ごす主人公を演じた。自身が入れ替わるとしたら、芳根はフェレットを指名。「1日入れ替わりたい。飼っているんですけど、1日20時間寝ている。ケージにつるしているハンモックから、たまに半身出してご飯を食べていて、良いなと思った」と話した。King＆P