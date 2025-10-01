日本維新の会は１日、高校教育の改革計画の骨子案をまとめた。質の高い教育機会の確保が柱で、３日に予定する自民、公明両党との実務者協議で提示する。骨子案では、教育機会の確保のほかに、主体的に学ぶ高校生の育成を掲げた。具体策として、オンライン環境の整備による学校間連携の強化や「文理横断」型の学びの充実を盛り込んだ。維新は高校無償化の制度設計も急ぐ考えで、斎藤政調会長は記者団に「できれば１０月中に３党