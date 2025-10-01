阪神は２日に今季最終戦となるヤクルト戦を迎えるが、大山悠輔内野手が２年ぶりとなる最高出塁率のタイトル奪取を射程圏に捉えている。この日、巨人・泉口が２打数２安打２四球と４打席全出塁を果たし、出塁率を・３６２１に上げて、広島・小園を抜いてリーグトップに躍り出た。大山は１試合を残した１日時点で出塁率は・３５９５のリーグ３位。２打席連続で出塁すると・３６２３となり、泉口を上回る。仮に１、２打席目で連