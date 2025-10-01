東京都産業労働局は9月30日、シェルツーリストに対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を行った。バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した旅行業法違反で、旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務停止命令をおこなった。期間は10月1日から9日までの9日間。