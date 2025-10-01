日本航空（JAL）は、グアム就航55周年キャンペーンを9月25日から開催している。JAL公式サイトから東京/成田〜グアム線の航空券を予約し、期間中に専用フォームからエントリーすると、現地で利用できる各種特典が受け取れる。特典内容は、対象ホテルの朝食食べ比べ、「DON DON DONKI」での80米ドル以上の買い物が10％引き、ハーツレンタカーの1日以上の予約で最大6時間延長無料など。エントリー期間は2026年9月25日まで、特典の利用