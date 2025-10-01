◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―２中日（１日・東京ドーム）史上４人目の日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手が、シーズン最終戦終了後に記念セレモニーに出席。同学年の坂本勇人内野手から「名球会ブレザー」を贈呈された。セレモニーではまず、田中将の２００勝をたどる特別映像がビジョンに流れ、日米通算２００勝の先輩である黒田博樹投手とダルビッシュ有投手からのメッセージ、さらにヤンキースのジャッジ外