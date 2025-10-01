お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が1日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜SP」（後9・00）にゲスト出演。足を骨折した際に“イラッと”する一言を放った女性タレントを実名告白した。この日は「ストレス発散！秋の愚痴祭り」というテーマでトークを展開。今年の夏は足を骨折して約2カ月間の松葉杖生活を余儀なくされた大久保。日常会話の中で「1人だと凄く大変で…」と苦労を明かすと、ある女性タレン