◆プロボクシング▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）８回戦〇小国以載（３―０判定）タッタナー・ルワンポン●（１０月１日、東京・後楽園ホール）メインイベントのスーパーバンタム級８回戦で、元ＩＢＦ世界同級王者・小国以載（３７）＝角海老宝石＝が、ＷＢＣ世界同級１４位タッタナー・ルワンポン＝タイ＝を３―０の判定で下した。戦績は、小国が２３勝（９ＫＯ）４敗３分け、タッタナーが２６勝（１６ＫＯ）２