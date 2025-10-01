東京電力は１日、福島第一原子力発電所３号機の調査で使う小型ドローンの模擬訓練を報道陣に公開した。東電は、２０３７年以降に予定する本格的な溶融燃料（デブリ）の取り出しに向け、ドローンで原子炉格納容器内部の状態を把握することを目指している。この日の訓練は、千葉県柏市にある３号機の原子炉格納容器内部を模した施設で行われた。作業員がドローン（縦１２センチ、横１３センチ、高さ４センチ）を遠隔で操作し、柱