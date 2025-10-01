海上保安庁の特殊救難隊が１日、発足５０周年を迎えた。第３管区海上保安本部（横浜市中区）では新人隊員６人の研修修了式を行い、海難救助のスペシャリストの証しであるオレンジ色のベレー帽を手渡した。半世紀にわたり過酷な海難現場や大規模災害などに出動。隊員数は延べ２４４人となったが殉職者を出していないことが誇りだ。「基本を大切に」「自分たちが最後の砦（とりで）」─。節目の日に隊長や隊員が思いを語った。特