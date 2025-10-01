対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは９月３０日、生成ＡＩで作成した動画を投稿できるＳＮＳアプリ「ソラ」の提供を米国とカナダで開始したと発表した。日本など他国にも順次拡大するという。利用は招待制で、友人などから招待してもらう必要がある。料金は当面無料。オープンＡＩが本格的にＳＮＳアプリを提供するのは初めてとみられる。中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティ