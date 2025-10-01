日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」が１日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日のテーマは「みんなの愚痴とお金事情を放出！」。ゲストが経済事情を赤裸々に明かした。ゆうちゃみこと、タレント・古川優奈は自身を浪費家と話し「サブスク１５個ぐらい入ってる。もちろん、使ってるやつとかもあるんですけど、動画アプリ、音楽とか、写真の加工とか。スタンプとか。気づいたら有料会員