チーズと蜂蜜のマリアージュで人気の「DROOLY」から、この秋だけの特別なチーズタルトが登場します。新作「チーズタルト〔レモン＆クリームチーズ with ハニー〕」は、爽やかなレモンと濃厚チーズを蜂蜜が優しく包み込む贅沢な味わい。一つずつ個包装された食べやすいサイズで、ティータイムや手土産にもぴったりです。阪神梅田本店でしか手に入らない限定スイーツを