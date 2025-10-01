動画「【9月まとめ】沖縄・奄美は過去1位の高温に 日本海側は多雨」で、気象予報士の松浦悠真氏が2025年9月の天候を詳細に解説した。松浦氏は「気温がかなり高くなりまして、場所によっては記録的な高温」と、今月の異常気象に警鐘を鳴らした。 気象庁によると、9月の気温は全国的に高く、特に沖縄・奄美は1946年の統計開始以降で9月として過去1位の高温となった。松浦氏は「月平均気温平年差はプラス1.6度。海に囲まれている地