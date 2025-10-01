福岡県警嘉麻署は1日、嘉麻市の一般家庭の固定電話に9月30日午後3時ごろ、息子を名乗る者から「風邪をひいた」とかすれ声で「高校の同窓会の郵便物が届いていないか、また連絡する」と不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。翌10月1日に「株で300万円利益がでた、後で証券会社から電話がある」などといって切断する不審な電話があったという。