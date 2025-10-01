日米通算 200勝を達成して名球会入りを果たした巨人・田中将大投手の快挙を記念し、スイスの高級機械式腕時計ブランド「フランクミュラー」が１日、名球会ロゴを特別にデザインしたオリジナルウォッチを贈呈した。名球会の象徴であるロゴを文字盤にあしらった特別仕様で、巨人のチームカラーであるオレンジをインデックスに採用。卓越した技術と芸術性を誇る「フランクミュラー」ならではの唯一無二のタイムピースに仕上がって