お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子が１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。タクシー乗車の際の恐怖体験を明かす一幕があった。この日のテーマは「秋の愚痴祭り」。「イラッとしたというか、ちょっと怖くねえ？ってなったヤツなんだけど」と話し出した信子。「タクシーで家まで乗った時なんだけど、『あれ？信子さんですよね』って（運転手に）結構、序盤で気づいてもらって