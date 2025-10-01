きょうの為替市場はドル安もさることながら円高の動きも加わって、ドル円は１４６円台まで下げ幅を拡大。米政府機関が閉鎖に突入し、ドル円も終始軟調な展開だったが、先ほど発表になった９月のＡＤＰ雇用統計が予想外の減少となり、前回分も減少に下方修正されたことで下げを加速させている。 短期金融市場では年内２回の利下げの確率を高めており、約９０％の確率で年内２回の利下げを織り込んでいる。発表前は７３％程度