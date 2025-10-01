歌手の小林幸子（71）が1日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜SP」（後9・00）にゲスト出演。デタラメな記事に苦言を呈する場面があった。この日は「ストレス発散！秋の愚痴祭り」というテーマでトークを展開。小林は「ずっと前ですけど…」と切り出して、ある週刊誌報道についてのエピソードを話し始めた。その週刊誌に「今、小林幸子はいろんなことがあって“通帳の残高80万”」と報道されたことがあったという