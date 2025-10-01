日本野球機構（NPB）は1日、今季の両リーグの観客動員数が2674万2631人となり、史上最多だった昨年の2668万1715人を上回ったと発表した。リーグ別ではセ・リーグが1462万3457人で、パは1211万9174人。DeNA、巨人、中日の3球団はこの日でレギュラーシーズンの全日程を終えた。