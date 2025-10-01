◇セ・リーグ中日2ー5巨人（2025年10月1日東京D）中日・岡林がシーズン最終戦を終え、3年ぶり2度目となる最多安打のタイトルをほぼ手中に収めた。最終戦でも1試合3安打をマーク。驚異の4試合連続3安打とし、今季の安打数を168にまで伸ばした。2位の小園（広島）、近本（阪神）には9本差をつけた。残り試合は広島が2、阪神が1。逆転するのは極めて難しく、突き放した形でシーズンを締めくくった岡林は「いい形で終われ