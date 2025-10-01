ＮＰＢは１日、２０２５年度のセ・パ公式戦の入場者数が過去最高を更新したと発表した。これまでの最高は昨年の２６６８万１７１５人だったが、今年はきょう１日の時点で２６７４万２６３１人となり、過去最多となった。内訳はセ・リーグが１４６２万３４５７人で１試合平均が３万４３２７人。パ・リーグが１２１１万９１７４人で、１試合平均が２万８７１８人となっている。