マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督が膝の手術から回復途上にあるMFロドリについて「週3試合に耐えられる状態ではない」と語り、過密日程での起用に慎重な姿勢を示した。アメリカ『ESPN』が伝えている。ロドリは9月にマンチェスター・ユナイテッド、ナポリ、アーセナルとの公式戦3試合でスタメン出場した後、膝の痛みを訴え、ハダースフィールド戦とバーンリー戦の直近2試合を欠場。それでも1日にアウェ