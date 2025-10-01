■『美的』11月号SPECIAL EDITIONの表紙にも登場 【写真】松村北斗が物憂げな表情を見せた『美的』ショット 美容誌『美的』公式Xにて、SixTONES松村北斗のインタビューショットが公開された。 松村は、8月19日発売の『美的』11月号SPECIAL EDITIONの表紙に登場。今回は11月号スペシャルインタビューがWEBで公開された。 松村は、白シャツに黒のツイードジャケットを羽織り、机に肘をついたポーズで物