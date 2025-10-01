◇パ・リーグオリックス10―5西武（2025年10月1日京セラD）オリックス・岸田監督は、左脇腹の違和感を訴えて緊急降板した先発・エスピノーザについて「また明日様子を見てみないといけない。何とも言えないですね」と表情を曇らせた。来日2年目の今季は、ここまで九里とともに先発ローテーションを外れずにフル稼働。ポストシーズンに向けても貴重な戦力なだけに、状態が心配される。一方で、8回に登板したドラフト2位