巨人５−２中日（セ・リーグ＝１日）――巨人が今季最終戦を白星で飾った。一回、中山、浦田、山瀬の３者連続適時打で５点を先行。山崎、戸郷らの継投で逃げ切った。中日はプロ初登板の草加が崩れた。◇ＤｅＮＡ９−６ヤクルト（セ・リーグ＝１日）――ＤｅＮＡは六回、佐野の３ランで勝ち越し、八回に石上の適時打で加点した。４番手武田がプロ初登板で初勝利を挙げた。ヤクルトは５年ぶりの６位が確定した。