日米通算200勝達成を記念するセレモニーで、坂本勇人内野手（右）から受け取った名球会ブレザーを着る巨人・田中将大投手＝1日、東京ドーム巨人の田中将大投手の日米通算200勝を記念するセレモニーが1日、東京ドームでの中日戦後に行われた。先に名球会に入っていた同僚の坂本勇人内野手から名球会ブレザーを贈呈され「まさか同級生から渡されるとは。今まで見ていたものに袖を通すことができてうれしい」と笑った。日米通算20