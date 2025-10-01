ロッテは１日、前日９月３０日の楽天戦（ＺＯＺＯマリン）で引退試合を行った美馬学投手（３９）が都内の病院で「右肘屈筋共同腱断裂」と診断されたと発表した。今後は手術を行い、完治を目指す方針。美馬は球団を通じて「昨日の３球目でヒジの感覚がなくなりました。文字通り、本当に最後の最後までやり切って、投げられなくなるまで投げたと思います。あらためて１５年間ありがとうございました」とコメントを出した。美馬