◆パ・リーグオリックス１０―５西武（１日・京セラＤ）西武の３年目外野手・古川雄大がプロ初安打をマーク。「もううれしいのひと言。すごくいい日になった」と声を弾ませた。「９番・右翼」でプロ３試合目の出場。３点を追う５回、カウント０―１から外角の変化球に「反応で手を出した」とタイミングを合わせた打球は、一、二塁間を抜けた。西口監督も「古川らしい当たりだね」と表情を緩める初安打だった。１軍戦３試合