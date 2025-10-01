◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―６ヤクルト（１日・横浜）ＤｅＮＡの三浦大輔監督が本拠地最終戦セレモニーで異例の謝罪をした。就任５年目の今季は２２年以来のリーグ２位を決め、本拠地でＣＳ開催と結果を残した。しかしリーグ優勝からの日本一を達成できなかった責任を感じ「リーグ優勝からの日本一の約束を果たせずすみませんでした」と頭を下げた。１１日からは横浜スタジアムでＣＳ第１ステージが始まる。「今年は