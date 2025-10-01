◇セ・リーグDeNA9―6ヤクルト（2025年10月1日横浜）左手親指付け根のじん帯修復手術を受けたDeNA・牧秀悟内野手（27）が、今季最終戦のセレモニーに登場。主将としてファンに熱いメッセージを送った。今季の激闘を振り返った映像が流れたあと、名前を呼ばれると横浜スタジアムに集まったファンから大歓声が巻き起こった。マイクの前に立った牧は「2025年シーズンも熱いご声援ありがとうございました」。まず感謝を述