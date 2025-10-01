政府・自民党は、同党総裁選を受けた臨時国会を１５日に召集する方向で調整に入った。首相指名選挙が同日行われ、石破首相の後継となる新首相が選出される見通しだ。複数の政府・自民関係者が明らかにした。８日にも政府が与野党に伝達する。首相指名選挙は、多数を握る野党の一本化は難航しており、自民の新総裁が首相に選出される公算が大きくなっている。