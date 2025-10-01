日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」が１日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日のテーマは「みんなの愚痴とお金事情を放出！」。ゲストが経済事情を赤裸々に明かした。叶姉妹・美香は姉の恭子の驚きの金銭感覚を告白。恭子を「浪費という概念を超えて使う人」と話し、自身を「かなりの倹約家」と話した。つづけて「姉は一度つけた下着はもう着けないんですね。だから、もったいない