「ＤｅＮＡ９−６ヤクルト」（１日、横浜スタジアム）今季限りで退任するＤｅＮＡ・三浦監督が今季最終戦となった試合後の挨拶で「リーグ優勝からの日本一という約束を果たせず、すみませんでした」と頭を下げた。「今年はこの横浜スタジアムからクライマックスシリーズを勝ち上がり、昨年見た光景をまた皆さんと見たいと思います」と自身の退任について触れることはなかったが、スタンドでは涙を流すファンの姿もあった。就