どこにどうお金を費やすか。それが合わないと一緒にいても楽しくない。家庭をもったら無駄遣いはできないが、有意義な使い方はしたい。そう思う人と、とにかく倹約第一の人とは共に生活していくのは難しいかもしれない。【マンガ】「ちっさい男…」旅費は私が出したのに？ 夏休みの家族旅行で露呈した夫の“モラハラ”ぶりふだんは節約を心掛けているけれど43歳。小学生の子どもが2人。これからまだまだ学費がかかるし、家のリフォ