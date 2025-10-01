グーグル（Google）は、生成AI「Gemini」向けのスマートホームデバイスの新製品「Google Homeスピーカー」「Google Nest Cam Indoor（電源アダプター式／第3世代）」「Google Nest Cam Outdoor（電源アダプター式／第2世代）」の3製品を発表した。「Google Homeスピーカー」の価格は未発表で、2026年春に発売される予定。 Google Homeスピーカー Goog